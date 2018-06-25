Белорусы остановились в шаге от пьедестала на этапе КМ по современному пятиборью в Астане

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты остановились в шаге от пьедестала на заключительном этапе Кубка мира по современному пятиборью в Астане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Один из лидеров мужской команды Илья Полозков занял четвертое место (1425 очков), уступив бронзовому призеру соревнований Артуру Ланигангу-О Киффе из Ирана всего два балла. Победителем стал Жун Жинхва из Республики Корея – 1431 очко.

На четвертой позиции итогового протокола разместились в смешанной эстафете Ольга Силкина и Илья Полозков. Борьба за бронзовую награду в эстафете развернулась в ходе заключительного вида программы - лазер-ран (бег и стрельба). Атлета, который занял третье место, пришлось определять по фотофинишу. В итоге украинцы Валерия Пермыкина и Павел Тимошенко стали бронзовыми призерами, а белорусский дуэт с таким же количеством баллов (1378) разместился на четвертой позиции.

В личных соревнованиях среди женщин чемпионка Европы 2017 года белоруска Анастасия Прокопенко заняла седьмое место - 1295 очков. Еще одна белоруска Ольга Силкина завершила выступление на девятой строке итогового протокола – 1280 баллов.

Главным стартом ведущих пятиборцев в текущем сезоне станет чемпионат мира, который с 6 по 15 сентября примет Мехико.-0-