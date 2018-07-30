Белорусы победили в двух дисциплинах этапа Кубка мира по вертолетным гонкам

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пилоты заняли первые места сразу в двух дисциплинах этапа Кубка мира по вертолетным гонкам, который прошел в Минске во время фестиваля #Пронебо, сообщает БЕЛТА.

В развозке грузов в классе General золото завоевали белорусы Алексей Мочанский и Антон Данченко. На втором месте - российские вертолетчики Сергей Тупиков и Алексей Пинтелин. В тройку также вошли Мария Муш и Якуб Малец - экипаж из Польши. В классе Masters весь пьедестал заняли российские экипажи. В другой дисциплине - параллельном слаломе - белорусы поднялись на первое место в категории General. Победу праздновали Владимир Бугаев и Андрей Рогонов. Серебро взяли украинцы Николай Дерегус и Александр Довженко. Замкнули тройку россияне Виктор Коротаев и Владимир Зябликов. В категории Masters все призовые места у российских вертолетчиков.

В этапе Кубка мира соревновались экипажи из шести стран: Беларуси, России, Украины, Польши, Австрии и Германии. Лучших вертолетчиков определяли по двум дисциплинам и категориям в формате "на выбывание". Так, после квалификации восемь лучших экипажей вышли в финал, где состязались по парам. За воздушными поединками наблюдали десятки тысяч зрителей авиафестиваля #Пронебо.

Ранее в Минске впервые прошел чемпионат мира по вертолетному спорту. Белорусская сборная заняла на нем второе место в командном зачете, уступив только российским пилотам. Среди экипажей двукратными чемпионами стали Максим Сотников и Олег Пуоджюкас, выступающие за Россию. На втором месте оказались их соотечественники - Андрей Орехов и Вадим Сазонов. На третьем месте завершили первенство белорусы Алексей Мочанский и Антон Данченко.-0-