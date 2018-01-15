Белорусы повторно проиграли в спарринге сборной Ирана по мини-футболу

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по мини-футболу потерпела второе поражение от команды Ирана в гостевых товарищеских матчах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Тегеране белорусы почти ни в чем не уступали лучшей дружине Азии, проиграв с минимальной разницей в счете - 1:2. В середине первой половине игры иранцы дважды подряд отправили мяч в ворота Вячеслава Щербачени. После перерыва гости перехватили инициативу, и в середине второго тайма Антон Гусаков отквитал один гол, установив окончательный результат встречи.

В первой игре подопечные Андрея Толмача проиграли с "сухим" счетом 0:5.-0-