Белорусы пробежали более 54 тыс. км по всему миру в помощь детям-инвалидам

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы пробежали более 54 тыс. км по всему миру во время акции SunRun Challenge в помощь детям-инвалидам, сообщили БЕЛТА организаторы забега.

Всего за четыре дня в общей сложности участники преодолели 54 533 километра в помощь ребятам из дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития.

Сегодня первый заместитель генерального директора компании velcom, выступившей организатором акции, Николай Юшкевич вручил сертификат на Br50 тыс. директору дома-интерната Андрею Ждановичу. Полученные в результате благотворительной кампании средства будут направлены на закупку дорогостоящего медицинского реабилитационного оборудования.

Как сообщалось, с 21 по 24 июня белорусы по всему миру приняли участие в благотворительной акции SunRun Challenge. Мероприятие поддержали и бегуны из Бразилии, Великобритании, Словакии, Швейцарии, Украины и Италии. Также помочь воспитанникам белорусского детского дома-интерната решили жители России, Литвы, Польши, Германии, Франции, Испании, Египта, Омана, США, Китая, Кыргызстана и Кубы. А самую длинную дистанцию преодолел житель Новополоцка Андрей Березовский, который пробежал настоящий марафон - 43,4 км.

Поддержали акцию SunRun Challenge и известные белорусы. На беговые старты вышли председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский, чемпионка мира по легкой атлетике Марина Арзамасова, многократный чемпион мира по тайскому боксу Виталий Гурков и многие другие. А футболисты борисовского клуба БАТЭ провели большую командную тренировку #velcombegom и пробежали 120 км в поддержку детей.

Социальная инициатива #velcombegom является одной из наиболее масштабных в Беларуси. По итогам прошлых благотворительных забегов финансовую поддержку получили Республиканский центр реабилитации детей-инвалидов Министерства труда и социальной защиты Беларуси (2015 год), Ивенецкая школа-интернат для детей с проблемами опорно-двигательного аппарата (2016), специализированные интернаты в Речице и Осиповичах (2016), Республиканский научно-практический центр детской хирургии (2017), Республиканская детская больница медицинской реабилитации (2017).-0-