Белорусы проиграли хорватам на чемпионате Европы по гандболу

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси с проигрыша начали основной этап чемпионата Европы в Хорватии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом поединке группы I подопечные Юрия Шевцова в Загребе играли с хозяевами турнира - гандболистами Хорватии и после первого тайма уступали с разницей в 3 мяча - 12:15. Во второй половине встречи белорусы не сдались и за две минуты до конца игры догнали соперников - 23:23. Однако большего добиться не удалось: в оставшееся время хозяева забросили два мяча и победили со счетом 25:23. В составе белорусской команды самым результативным стал Андрей Юринок, забросивший 6 мячей. По 5 раз отличились Владислав Кулеш и Борис Пуховский, 4 мяча забросил Артем Королек, по одному голу в свой актив записали Артур Карвацкий, Сергей Шилович и Александр Подшивалов.

В другом матче этой группы сборная Норвегии переиграла команду Сербии со счетом 32:27.

После этих встреч положение в группе I таково: Швеция - 4 (2 матча), Норвегия - 4 очка (3), Франция - 4 (2), Хорватия - 4 (3), Беларусь - 0 (3), Сербия - 0 (3).

В субботу, 20 января, французы сыграют со шведами, а хорваты встретятся с норвежцами. Белорусы свою следующую игру проведут 22 января против Швеции, а 24 января завершат второй этап матчем с Сербией.

Сегодня вечером свои матчи проведут команды группы II: Германия - Чехия, Словения - Дания. Здесь положение таково: Македония - 3 очка, Испания - 2, Дания - 2, Чехия - 2, Германия - 2, Словения - 1.

Борьбу за награды континентального первенства продолжат по две лучшие дружины из каждой группы, которые 26 января проведут полуфинальные встречи. Их победители 28 января сыграют в решающем поединке за золото, проигравшие поспорят за бронзовые медали.-0-