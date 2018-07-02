Белорусы проиграли испанцам в квалификации ЧМ по баскетболу

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты сборной Беларуси поражением завершили отборочный турнир чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Малаге белорусские баскетболисты проиграли лидеру квалификационной группы А команде Испании со счетом 60:80 (15:19, 13:19, 14:22, 18:20). В другом матче 6-го тура сборная Черногории в гостях переиграла Словению - 87:74.

Итоговое положение: Испания - 12 очков, Черногория - 9, Словения - 8, Беларусь - 7. Испанцы, черногорцы и словенцы вышли во второй квалификационный этап мирового первенства.

Из других групп борьбу за путевки в финальную стадию ЧМ-2019 продолжат команды Турции, Латвии, Украины, Литвы, Польши, Венгрии, Нидерландов, Италии и Хорватии. Еще в четырех квартетах заключительные встречи состоятся сегодня вечером.-0-