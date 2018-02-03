Белорусы проиграли парную встречу и уступили австрийцам общую победу в матче Кубка Дэвиса

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австрийские теннисисты выиграли у белорусов парную встречу и обеспечили себе общую победу в матче группы I Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в стартовой игре второго дня соревнований в Санкт-Пельтене белорусы Андрей Василевский и Илья Ивашко уступили австрийскому дуэту Оливер Марах / Филипп Освальд - 3:6, 6:7 (5:7). Таким образом, общий счет матча стал 3:0 в пользу команды Австрии, и теперь 6-7 апреля она встретится с теннисистами России в борьбе за выход в плей-офф Мировой группы.

Накануне, в первый игровой день, австрийские теннисисты также добились викторий: Геральд Мельцер (98-й номер рейтинга АТР) одолел Илью Ивашко (190) - 2:6, 7:5, 6:4, Доминик Тим (6) был сильнее Дмитрия Жирмонта (389) - 6:3, 6:3.

Что касается дальнейшей программы, то, согласно новому регламенту Кубка Дэвиса, при счете 3:0 в пользу одной из команд, будет проведен только один одиночный поединок вместо двух запланированных. По предварительному расписанию, на корт должны выйти первые номера сборных Беларуси и Австрии Илья Ивашко и Доминик Тим. На другую игру капитаны команд Владимир Волчков и Штефан Коубек заявляли Дмитрия Жирмонта и Геральда Мельцера.-0-