Белорусы проиграли Португалии в квалификации юношеского ЧЕ по футболу

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты юношеской сборной Беларуси (U-17) уступили португальцам 0:3 в квалификации первенства Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Уже на 3-й минуте хозяева отборочного турнира открыли счет, через полчаса удвоили свое преимущество, а третий мяч забили незадолго до финального свистка.

В первом туре состязаний команд группы 11 подопечные Михаила Мархеля разошлись миром со сверстниками из Уэльса - 2:2. В заключительном туре 16 октября сборная Беларуси будет соперничать с казахстанскими футболистами, которые сначала крупно проиграли португальцам - 0:10, а затем одолели валлийцев с минимальным перевесом - 1:0. Положение после двух игровых дней: Португалия - 6 очков, Казахстан - 3, Уэльс - 1, Беларусь - 1.

Борьбу за выход в финальную стадию континентального первенства продолжат по две лучшие дружины из 13 квартетов, а также 4 сильнейшие команды из занявших третьи места. Финальный турнир в мае 2019 года примет Ирландия, команда которой освобождена от квалификационных встреч.

Футболисты юниорской сборной Беларуси (U-19) потерпели два поражения в квалификационной группе 12. В первом матче соревнований в швейцарском Базеле они уступили хозяевам 0:1, а затем в игре с испанскими сверстниками проиграли с крупным счетом 0:3. Сборная Беларуси потеряла шансы на выход в следующий раунд отбора.

В заключительном матче турнира команда Кирилла Альшевского 16 октября сыграет с Андоррой. Турнирное положение после двух туров: Испания - 6 очков, Швейцария - 6, Беларусь - 0, Андорра - 0. Испанцы и швейцарцы досрочно обеспечили себе путевки в следующий этап отбора.

В элитный раунд квалификации европервенства выйдут по две лучшие команды из 13 групп, которые присоединятся к сборным Германии и Португалии. Финальный этап юниорского чемпионата Старого Света пройдет в июле 2019 года на стадионах Армении.-0-