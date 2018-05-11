Белорусы разгромили австрийцев в матче Кубка Европы среди незрячих футболистов

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футбольная сборная Беларуси одержала первую победу в розыгрыше Кубка Европы среди незрячих в польском Кракове, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в своем втором поединке белорусы уверенно переиграли команду Австрии со счетом 5:0. Хет-трик оформил Юрий Ардынов, еще по голу забили Андрей Ковалев и Владимир Литвинов.
Накануне в стартовом поединке белорусские футболисты в упорной борьбе уступили венграм - 1:2. В составе проигравших отличился Юрий Ардынов. Нашей команде осталось сыграть с поляками, ирландцами и швейцарцами.
Нынешний турнир IBSA Bling Football Euro Challenge в Кракове для тотально незрячих игроков проводится при поддержке УЕФА.-0-
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