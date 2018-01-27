Белорусы сыграют с австрийцами в плей-офф гандбольного чемпиона мира

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В хорватском Загребе прошла жеребьевка матчей плей-офф за право сыграть в финальной стадии мужского чемпионата мира по гандболу, который пройдет в 2019 году в Германии и Дании, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорусские гандболисты в борьбе за путевку на мировое первенство дважды встретятся с командой Австрии. Первый матч пройдет в Минске 8 июня, ответный – в период с 12 по 14 июня на площадке австрийцев. Совсем недавно сборные Беларуси и Австрии играли на континентальном первенстве в Хорватии и тогда успех был на стороне команды Юрия Шевцова – 27:26.
Составы остальных пар плей-офф за попадание на ЧМ-2019:
Сербия – Португалия,
Литва – Исландия,
Чехия – Россия,
Словения – Венгрия,
Македония – Румыния,
Норвегия - Босния и Герцеговина или Швейцария,
Хорватия – Черногория,
Нидерланды – Испания или Швеция.
Прямые пропуска получают хозяева чемпионата планеты Германия и Австрия, также действующий чемпион планеты Франция и победитель завтрашнего финального поединка ЧЕ-2018 в Загребе Испания – Швеция.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4573 BYN
|2.45 BYN
|2.457 BYN
|USD
|1.9722 BYN
|1.97 BYN
|1.974 BYN
|RUB
|3.5321 BYN
|3.52 BYN
|3.53 BYN