Белорусы сыграют с австрийцами в плей-офф гандбольного чемпиона мира

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В хорватском Загребе прошла жеребьевка матчей плей-офф за право сыграть в финальной стадии мужского чемпионата мира по гандболу, который пройдет в 2019 году в Германии и Дании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусские гандболисты в борьбе за путевку на мировое первенство дважды встретятся с командой Австрии. Первый матч пройдет в Минске 8 июня, ответный – в период с 12 по 14 июня на площадке австрийцев. Совсем недавно сборные Беларуси и Австрии играли на континентальном первенстве в Хорватии и тогда успех был на стороне команды Юрия Шевцова – 27:26.

Составы остальных пар плей-офф за попадание на ЧМ-2019:

Сербия – Португалия,

Литва – Исландия,

Чехия – Россия,

Словения – Венгрия,

Македония – Румыния,

Норвегия - Босния и Герцеговина или Швейцария,

Хорватия – Черногория,

Нидерланды – Испания или Швеция.

Прямые пропуска получают хозяева чемпионата планеты Германия и Австрия, также действующий чемпион планеты Франция и победитель завтрашнего финального поединка ЧЕ-2018 в Загребе Испания – Швеция.-0-