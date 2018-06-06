Белорусы сыграли вничью с футболистами Венгрии в товарищеском матче в Бресте

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси сыграли вничью 1:1 с командой Венгрии в товарищеском матче в Бресте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После двух мартовских викторий в гостях у Азербайджана (1:0) и Словении (2:0) подопечные Игоря Криушенко стремились продлить победную серию и в домашнем поединке. В первом тайме игры на поле ОСК "Брестский" белорусы много атаковали, и на 25-й минуте Антон Сарока забил гол после подачи углового с левого фланга. Хозяева были впереди лишь минуту - венгры получили право на штрафной удар, и Роланд Варга поразил ворота Андрея Горбунова - 1:1.

После перерыва обе команды много атаковали, но счет не изменился.

Свой следующий спарринг белорусские футболисты проведут в ближайшую субботу, 9 июня, в Тампере против сборной Финляндии.-0-