Белорусы успешно стартовали на Всемирной шахматной олимпиаде в Батуми

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская и женская сборные Беларуси успешно стартовали на Всемирной шахматной олимпиаде в Батуми (Грузия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом туре наша команда в составе Алексея Александрова, Алексея Федорова, Кирилла Ступака и Сергея Жигалко с результатом 3,5 на 0,5 очка обыграла соперников из Малайзии. В запасе у белорусов остался Владислав Ковалев. Женская сборная, в которую вошли Мария Колядич, Яна Ильючик, Наталья Кусенкова, Ланита Стецко и Ольга Баделько нанесли поражение шахматисткам Мальты - 3,5:0,5. Во втором туре мужчины сыграют с представителями Австралии, а женщины - с Хорватией.

В составе сборной Норвегии не сыграет в Батуми действующий чемпион мира Магнус Карлсен. Он готовится сразиться за чемпионскую корону с Фабиано Каруаной из США, матч пройдет с 9 по 28 ноября в Лондоне. Традиционно сильные составы выставили команды России и Китая, за Индию принял решение сыграть 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд.

Во время Олимпиады состоится Генеральная ассамблея Международной шахматной федерацией (ФИДЕ), на которой делегаты из 186 стран будут выбирать организатора главных стартов 2022 года. В 2020-м этот турнир примет Ханты-Мансийск.

Шахматная олимпиада проводится раз в два года, первая состоялась в 1927 году. Белорусская команда дебютировала на этих крупных соревнованиях в 1994 году в Москве.-0-