Белорусы уступили фарерцам на молодежном чемпионате Европы по гандболу

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты молодежной сборной Беларуси (U-20) проиграли в заключительном матче первого этапа чемпионата Европы (дивизион 2) в македонском Скопье, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После четырех викторий кряду в предварительной группе А белорусы в 5-м туре уступили команде Фарерских островов со счетом 22:29, но все равно заняли первое место. До этого подопечные Олега Шарейко победили сверстников из Финляндии (39:30), Греции (34:24), Эстонии (29:22) и Литвы (30:20).

Итоговое положение команд: Беларусь - 8 очков, Фарерские острова - 6, Литва - 5, Эстония - 4, Греция - 4, Финляндия - 3.

В предварительной группе В команды финишировали в таком порядке: Македония - 7, Швейцария - 6, Украина - 4, Италия - 3, Великобритания - 0.

Теперь в субботу, 28 июля, в матче за выход в финал белорусские гандболисты встретятся с командой Швейцарии, а фарерцы будут соперничать с македонцами. Победители полуфинальных матчей 29 июля сыграют в поединке за первое место и единственную путевку в элитный дивизион континентального молодежного первенства. Неудачники полуфиналов поспорят за третью позицию.-0-