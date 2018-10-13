Белорусы уступили испанцам в матче квалификации юниорского ЧЕ по футболу и потеряли шансы на выход в следующий раунд

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты юниорской сборной Беларуси (U-19) потерпели второе поражение в квалификации чемпионата Европы в швейцарском Базеле, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшней встрече с испанскими сверстниками белорусы не смогли оказать серьезного сопротивления и проиграли с крупным счетом 0:3. В первом поединке квалификационной группы 12 белорусские футболисты уступили Швейцарии 0:1. Сборная Беларуси потеряла шансы на выход в следующий раунд отбора.

В заключительном матче турнира команда Кирилла Альшевского 16 октября сыграет с Андоррой. Турнирное положение: Испания - 6 очков (2 матча), Швейцария - 3 (1), Беларусь - 0 (2), Андорра - 0 (1).

В элитный раунд квалификации европервенства выйдут по две лучшие команды из 13 групп, которые присоединятся к сборным Германии и Португалии. Финальный этап юниорского чемпионата Старого Света пройдет в июле 2019 года на стадионах Армении.-0-