Белорусы уступили испанцам в матче квалификации юниорского ЧЕ по футболу и потеряли шансы на выход в следующий раунд

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты юниорской сборной Беларуси (U-19) потерпели второе поражение в квалификации чемпионата Европы в швейцарском Базеле, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В сегодняшней встрече с испанскими сверстниками белорусы не смогли оказать серьезного сопротивления и проиграли с крупным счетом 0:3. В первом поединке квалификационной группы 12 белорусские футболисты уступили Швейцарии 0:1. Сборная Беларуси потеряла шансы на выход в следующий раунд отбора.
В заключительном матче турнира команда Кирилла Альшевского 16 октября сыграет с Андоррой. Турнирное положение: Испания - 6 очков (2 матча), Швейцария - 3 (1), Беларусь - 0 (2), Андорра - 0 (1).
В элитный раунд квалификации европервенства выйдут по две лучшие команды из 13 групп, которые присоединятся к сборным Германии и Португалии. Финальный этап юниорского чемпионата Старого Света пройдет в июле 2019 года на стадионах Армении.-0-
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