Белорусы уступили норвежцам, французы победили австрийцев на чемпионате Европы по гандболу

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские гандболисты потерпели первое поражение на чемпионате Европы в хорватском Порече, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во втором поединке предварительной группы В команда Юрия Швецова встречалась с гандболистами Норвегии и уступила со счетом 28:33 (12:15). Самым результативным в составе проигравших стал Артем Королек, забросивший 5 мячей. По 4 гола в активе Сергея Шиловича, Вадима Гайдученко и Максима Баранова, на мяч меньше у Артура Карвацкого и Андрея Юринка, по два раза отличились Владислав Кулеш и Глеб Гарбуз, один гол на счету Дениса Рутенко.

В стартовом матче белорусы с огромным трудом одолели австрийцев - 27:26.

Лидером этого квартета является сборная Франции, которая сначала переиграла норвежцев - 32:31, а затем без особых проблем разобралась с австрийской командой - 33:26.

Турнирное положение после двух игровых дней: Франция - 4 очка, Норвегия - 2, Беларусь - 2, Австрия - 0.

В заключительном туре первого этапа 16 января белорусы встретятся с французами, норвежцы сыграют с австрийцами.

В предварительной группе А также прошло два тура: Хорватия - 4, Швеция - 2, Исландия - 2, Сербия - 0.

Команды двух других квартетов провели по одной встрече:

С - Германия - Черногория - 32:19, Македония - Словения - 25:24.

D - Испания - Чехия - 32:15, Дания - Венгрия - 32:25.

После завершения стартовой стадии во второй групповой этап континентального первенства выйдут по 3 лучшие команды.-0-