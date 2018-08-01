Белорусы уступили португальцам на юниорском чемпионате Европы по баскетболу

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты юниорской сборной Беларуси (U-18) потерпели первое поражение на чемпионате Европы (дивизион 2) в македонском Скопье, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В матче 4-го тура предварительной группы А белорусские баскетболисты уступили команде Португалии со счетом 64:70. До этого команда Александра Подерачева одержала три виктории подряд: над командами Швейцарии - 89:63, Норвегии - 85:79 и Польши - 82:74. Сегодня белорусы завершат первый этап встречей с румынскими сверстниками.
Турнирное положение после четырех туров: Португалия - 7 очков, Беларусь - 7, Румыния - 6, Норвегия - 6, Польша - 6, Швейцария - 4.
По итогам первого этапа в четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из четырех предварительных групп. В элитный дивизион юниорского баскетбольного первенства Старого Света выйдут три призера соревнований в македонской столице.-0-
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