Белорусы уступили португальцам на юниорском чемпионате Европы по баскетболу

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты юниорской сборной Беларуси (U-18) потерпели первое поражение на чемпионате Европы (дивизион 2) в македонском Скопье, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче 4-го тура предварительной группы А белорусские баскетболисты уступили команде Португалии со счетом 64:70. До этого команда Александра Подерачева одержала три виктории подряд: над командами Швейцарии - 89:63, Норвегии - 85:79 и Польши - 82:74. Сегодня белорусы завершат первый этап встречей с румынскими сверстниками.

Белорусские баскетболисты одержали три победы на юниорском чемпионате Европы (Д2) в Скопье В первом матче предварительной группы А белорусы уверенно переиграли сверстников из Швейцарии - 89:63, затем были сильнее норвежцев - 85:79 и поляков - 82:74.

Турнирное положение после четырех туров: Португалия - 7 очков, Беларусь - 7, Румыния - 6, Норвегия - 6, Польша - 6, Швейцария - 4.

По итогам первого этапа в четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из четырех предварительных групп. В элитный дивизион юниорского баскетбольного первенства Старого Света выйдут три призера соревнований в македонской столице.-0-