Белорусы уступили соперникам из Ирана и Монголии на Всемирной шахматной олимпиаде

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская и женская сборные Беларуси потерпели поражения от соперников из Ирана и Монголии на Всемирной шахматной олимпиаде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команда в составе Владислава Ковалева, Сергея Жигалко, Алексея Александрова и Алексея Федорова уступила иранцам - 1:3. Победу в своем матче одержал только Сергей Жигалко.

Белорусские шахматистки в игре с соперницами из Монголии свели к ничьей три матча из четырех. Лишь Ланита Стецко не смогла найти контраргументов против Турмунх Мунхзул. В итоге азиатская команда победила со счетом 2,5 на 1,5 очка.

В четвертом туре женская команда Беларуси сыграет с шахматистками Туркменистана, а мужчины встретятся с представителями Казахстана.

Всемирная шахматная олимпиада в Батуми завершится 6 октября.-0-

Фото openchess.by