Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
2 ноября 2018, Пт
+9°C
Сплошная облачность EUR 2.4085
USD 2.1191
RUB 3.2305
Главное
Витебский меховой комбинат. Фото из архива Лукашенко прибыл с рабочей поездкой в Витебскую область
Президент
Беларусь призывает страны СНГ включить раздел об инвестициях в соглашение о свободной торговле услугами
Экономика
Всемирный банк улучшил прогноз по росту белорусской экономики на 2018 год до 3,4%
Экономика
"Жилье достанется годовалому сыну. Теперь он завидный жених!" Мама в декрете выиграла квартиру от "Евроопт"
Общество
Вопрос изменения минимального страхового стажа не прорабатывается - Минтруда
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Доллар и российский рубль на торгах 2 ноября подешевели, евро подорожал
13:37 Экономика
Порядок представления сведений о доходах граждан до 2021 года менять не планируется - МНС
13:31 Экономика
Белорусы впервые сыграют на юниорском чемпионате мира по баскетболу 3х3
13:27 Спорт
На Евразийский горно-геологический форум в Минск приедут представители 20 стран
13:25 Общество
Руководители госорганов проведут в ноябре прямые телефонные линии
13:20 Общество
Госсекретариат Совбеза 5-16 ноября проверит выполнение Директивы №1 в Минприроды
13:19 Общество
Экс-директор комбината школьного питания в Минске приговорена к трем годам
13:18 Происшествия
Всемирный банк улучшил прогноз по росту белорусской экономики на 2018 год до 3,4%
13:16 Экономика
Лукашенко прибыл с рабочей поездкой в Витебскую область
13:11 Президент
Референтные лаборатории для решения торговых споров планируют создать в Беларуси
13:09 Экономика
Зрелищные мотогонки по бездорожью состоятся 3-4 ноября в Силичах
13:07 Спорт
Деятельность псевдоадвокатов в Беларуси своевременно пресекается - Чайчиц
13:01 Общество
Проект закона о единстве измерений будет внесен в Палату представителей в ноябре
13:01 Экономика
Пилотный проект "Безопасная и поддерживающая среда в школах" запускают в Беларуси
12:55 Общество
Очередное штормовое предупреждение объявлено в Италии
12:54 В мире
Мировой океан нагревается на 60% быстрее, чем предполагалось
12:45 В мире
Мингорисполком и облисполкомы проведут прямые телефонные линии 3 ноября
12:44 Регионы
Около 650 госстандартов утверждено в Беларуси с начала года
12:42 Экономика
В Беларуси планируется модернизировать геологоразведочную отрасль
12:40 Экономика
Тракторист с 5,4 промилле алкоголя задержан в Ляховичском районе
12:37 Происшествия
Все новости
Темы
Рабочие поездки Президента Рабочие поездки Президента
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Строительство АЭС в Беларуси Строительство АЭС в Беларуси
Новый год Новый год
Лiстапад-2018 Лiстапад-2018
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Белорусы впервые сыграют на юниорском чемпионате мира по баскетболу 3х3

Спорт 02.11.2018 | 13:27
Фото Белорусской федерации баскетбола
Фото Белорусской федерации баскетбола

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская юниорская сборная Беларуси (U-18) впервые примет участие в мировом первенстве по баскетболу 3х3. В связи с активным развитием этого направления баскетбола в нашей стране ФИБА включила белорусскую команду в число 20 участников планетарного первенства-2019, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации баскетбола.

Белорусы попали в мировой топ-20 благодаря суммарному рейтингу молодежных и детских команд, в том числе участвующих в национальной лиге Palova.

Юниорский чемпионат мира по баскетболу 3х3 пройдет в столице Монголии Улан-Баторе в июне 2019 года. Эти соревнования вновь вернутся на арену после годичного перерыва, связанного с проведением Юношеских Олимпийских игр - 2018. Участниками мирового первенства традиционно станут по 20 мужских и женских коллективов со всей планеты, квалифицировавшихся по рейтингу ФИБА от 1 ноября 2018 года с учетом спортивных результатов сборных. Также шанс выступить на планетарном первенстве получили страны, которые активнее других развивают это баскетбольное направление.

Баскетбол 3х3 очень быстро набирает популярность во всем мире и включен в программу II Европейских игр, которые пройдут в Минске в июне 2019 года.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
баскетбол, чемпионат мира, юношеский спорт
Версия для печати
Новости рубрики Спорт
К списку
Афиша выходного дня
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4085 BYN 2.418 BYN 2.421 BYN
USD
2.1191 BYN 2.116 BYN 2.119 BYN
RUB
3.2305 BYN 3.22 BYN 3.23 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Трамвайное движение в сторону вокзала в Минске открыто
Все видео

Фотоновости

Онлайн-конференция по вопросам пенсионного обеспечения прошла на сайтах БЕЛТА и Минтруда
Все фото

Инфографика

Беларусь в мировом рейтинге Doing Business Беларусь заняла в рейтинге Doing Business 2019 ("Ведение бизнеса - 2019") 37-ю позицию среди 190 государств. По сравнению с прошлым годом рейтинг Беларуси повысился на одну позицию.
Вся инфографика
Президент
Во время встречи Беларуси и Молдове надо браться за новые проекты и выходить на товарооборот в $500 млн - Лукашенко
Лукашенко прибыл с рабочей поездкой в Витебскую область
Лукашенко поздравил участников фестиваля "Лiстапад" с открытием кинофорума
Политика
Во время заседания в узком составе Следующее заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в мае 2019 года в Ашхабаде
Главы правительств стран СНГ подписали в Астане пакет документов о сотрудничестве
Заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в Астане
Экономика
Фото EADaily.com Всемирный банк улучшил прогноз по росту белорусской экономики на 2018 год до 3,4%
Доллар и российский рубль на торгах 2 ноября подешевели, евро подорожал
Порядок представления сведений о доходах граждан до 2021 года менять не планируется - МНС
Происшествия
Фото з архива Частная компания из Витебска оштрафована за торговлю средствами противопожарной защиты без лицензии
Экс-директор комбината школьного питания в Минске приговорена к трем годам
Тракторист с 5,4 промилле алкоголя задержан в Ляховичском районе
Общество
Фото из архива Порядок регистрации предельных отпускных цен на лекарства определен в Беларуси
Афиша выходного дня: юбилейный "Лістапад", винтажные патефоны и фестиваль клюквы
На Евразийский горно-геологический форум в Минск приедут представители 20 стран
Регионы
Фото из архива Периодичность вывоза мусора в Минске предлагается увеличить
Мингорисполком и облисполкомы проведут прямые телефонные линии 3 ноября
Новогодние елки начали устанавливать в Минске
Технологии
Фото Imperial College London Лекции в Имперском колледже Лондона будут читать голограммы
Соцсети активно используются в разжигании ненависти и подстрекательстве к насилию - эксперт ООН
Британцы создадут первый в мире гоночный электросамолет
Культура
Кадр из фильма "Иди и смотри" Военная драма "Иди и смотри" вошла в топ-100 неанглоязычных фильмов по версии BBC
Лучшие фото БЕЛТА в октябре
Новый сезон детского конкурса "Талент краіны" 3 ноября стартует на ОНТ
В мире
Фото АР В Яванском море возобновили операцию по поиску Boeing 737
Очередное штормовое предупреждение объявлено в Италии
Мировой океан нагревается на 60% быстрее, чем предполагалось
Калейдоскоп
Фото из архива Гороскоп на ноябрь 2018 года
В Париже прошел шоколадный показ мод
В NASA сообщили о потере связи со станцией, исследовавшей пояс астероидов
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Анатолий Котов,
Сергей Шаблыко,
Надежда Анисовец,
Максим Кошкалда 6 ноября, 11:00 Европейские игры – 2019: подготовка спортивной инфраструктуры, билетные программы, работа с волонтерами Пресс-конференция 31 октября XXXI Международный фестиваль современной хореографии (IFMC) Пресс-конференция Анатолий Сивак,
Александр Головнев,
Сергей Дубина,
Артем Сикорский 23 октября Развитие транспортной инфраструктуры в Беларуси: предварительные итоги 2018 года и планы до 2020 года Пресс-конференция Анастасия Сорокина,
Владислав Ковалев,
Ланита Стецко 11 октября Беларусь примет 45-ю Всемирную шахматную олимпиаду Пресс-конференция Ольга Прудникова,
Михаил Малашенко,
Ия Малкина,
Сергей Щербаков,
Григорий Бондарев 4 октября Цели устойчивого развития Республики Беларусь: энергетика, экология, энергоэффективность
Газета 7 дней
Квартира «взаймы»
Авоська советского человека
Журналистская пехота рвется в бой
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил ОРДА. Мы должны быть вместе
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Наука – аграриям в помощь
Не расстались с комсомолом…
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия