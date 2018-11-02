Белорусы впервые сыграют на юниорском чемпионате мира по баскетболу 3х3

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская юниорская сборная Беларуси (U-18) впервые примет участие в мировом первенстве по баскетболу 3х3. В связи с активным развитием этого направления баскетбола в нашей стране ФИБА включила белорусскую команду в число 20 участников планетарного первенства-2019, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации баскетбола.

Белорусы попали в мировой топ-20 благодаря суммарному рейтингу молодежных и детских команд, в том числе участвующих в национальной лиге Palova.

Юниорский чемпионат мира по баскетболу 3х3 пройдет в столице Монголии Улан-Баторе в июне 2019 года. Эти соревнования вновь вернутся на арену после годичного перерыва, связанного с проведением Юношеских Олимпийских игр - 2018. Участниками мирового первенства традиционно станут по 20 мужских и женских коллективов со всей планеты, квалифицировавшихся по рейтингу ФИБА от 1 ноября 2018 года с учетом спортивных результатов сборных. Также шанс выступить на планетарном первенстве получили страны, которые активнее других развивают это баскетбольное направление.

Баскетбол 3х3 очень быстро набирает популярность во всем мире и включен в программу II Европейских игр, которые пройдут в Минске в июне 2019 года.-0-