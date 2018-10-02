Белорусы вышли в финальную часть командного ЧЕ по настольному теннису

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси по настольному теннису победила украинцев со счетом 3:1 в домашнем матче 3-го тура квалификации командного чемпионата Европы 2019 года и досрочно обеспечила себе выход в финальную стадию, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В составе белорусской команды победные очки добыли Владимир Самсонов, Павел Платонов и Александр Ханин. В первом круге соревнований во встрече этих команд в Чернигове также выиграли белорусы - 3:0. Кроме того, у себя дома они победили словаков с результатом 3:2. Турнирное положение в группе А5: Беларусь - 6 очков (3 матча), Словакия - 3 (2), Украина - 3 (3).

Женская сборная Беларуси также уже обеспечила себе путевку в финальный этап командного континентального первенства, который пройдет в сентябре 2019 года во французском Нанте.-0-