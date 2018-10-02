Белорусы вышли в финальную часть командного ЧЕ по настольному теннису

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси по настольному теннису победила украинцев со счетом 3:1 в домашнем матче 3-го тура квалификации командного чемпионата Европы 2019 года и досрочно обеспечила себе выход в финальную стадию, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В составе белорусской команды победные очки добыли Владимир Самсонов, Павел Платонов и Александр Ханин. В первом круге соревнований во встрече этих команд в Чернигове также выиграли белорусы - 3:0. Кроме того, у себя дома они победили словаков с результатом 3:2. Турнирное положение в группе А5: Беларусь - 6 очков (3 матча), Словакия - 3 (2), Украина - 3 (3).
Женская сборная Беларуси также уже обеспечила себе путевку в финальный этап командного континентального первенства, который пройдет в сентябре 2019 года во французском Нанте.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4459 BYN
|2.445 BYN
|2.455 BYN
|USD
|2.1237 BYN
|2.122 BYN
|2.13 BYN
|RUB
|3.2497 BYN
|3.241 BYN
|3.255 BYN