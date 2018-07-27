Белорусы взяли серебро чемпионата мира по вертолетному спорту

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская сборная заняла второе место на чемпионате мира по вертолетному спорту в Минске. Кроме того, один из ее экипажей впервые вошел в число призеров в личном зачете, сообщили БЕЛТА в Белорусской федерации авиационного спорта.

Как отметили в БФАС, это лучшее выступление белорусских вертолетчиков в истории. В командном зачете победила сборная России, выигравшая и все прошлые чемпионаты. Замкнули тройку польские пилоты.

Среди экипажей уже двукратными чемпионами стали Максим Сотников и Олег Пуоджюкас, выступающие за Россию. На втором месте оказались их соотечественники Андрей Орехов и Вадим Сазонов. Бронзу мирового чемпионата впервые завоевали белорусы Алексей Мочанский и Антон Данченко.

Белорусы преуспели и в отдельных дисциплинах. В частности, экипаж Владимира Бугаева и Андрея Рогонова взял золото в параллельной развозке грузов. Пилоты тренируются в Витебском аэроклубе. "Белорусская сборная превзошла свои прежние результаты. Если на прошлом чемпионате у нее было только одно командное место, то сейчас есть награды и в личном зачете. Надо понимать, что в вертолетном спорте нельзя сразу же стать чемпионом - это всегда планомерное развитие. И мы видим, что оно более чем успешное: минские и витебские пилоты вошли в число лучших вертолетчиков мира. Они показали хорошие результаты практически в каждой дисциплине", - подчеркнул генеральный секретарь БФАС Антон Быстров.

Российский пилот Олег Пуоджюкас отметил, что чемпионат в Минске организован на высшем уровне. "Видно, что в Беларуси вертолетный спорт поддерживается, - сказал он. - Россия и Беларусь - это все одна школа. Мы еще научили поляков, которые уже начинают нас по-хорошему прижимать. Так что спортивная семья увеличивается. Мы стараемся передать свой опыт другим странам".

В чемпионате мира принимали участие 36 экипажей из разных стран. Самой многочисленной была российская сборная - 13 экипажей. В Минск также прилетели вертолетчики из Польши, Австрии, Германии, Китая и Украины. Все экипажи выполняли упражнения на двух моделях вертолетов - Robinson R-44 и Ми-2.

В выходные соревнования продолжатся, но уже на Кубке мира. Пилоты будут состязаться в вертолетных гонках, которые можно будет увидеть в Минске на авиационном фестивале #Пронебо. Победителя определят в формате на выбывание: после квалификации восемь лучших экипажей выйдут в финал, где будут соревноваться по парам. Посмотреть состязания может будет бесплатно на аэродроме Боровая. На фестивале представят около 30 летательных аппаратов: аэростаты, вертолеты, автожиры и самолеты, в том числе ночной бомбардировщик По-2.-0-