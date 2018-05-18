Белорусы заняли 4-е место в Кубке Европы среди незрячих футболистов

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по футболу среди незрячих заняла 4-е место в розыгрыше Кубка Европы, проходившем в польском Кракове. Капитан белорусской команды Юрий Ардынов признан лучшим игроком турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусы, впервые выступавшие в столь представительных соревнованиях, разгромили соперников из Австрии со счетом 5:0, а также в упорной борьбе уступили командам Венгрии и Польши, замкнув квартет сильнейших. Представители УЕФА высоко оценили игру белорусской дружины, которая ни в чем не уступала более опытным командам. Сборная Беларуси набрала свои первые рейтинговые баллы и получила приглашение выступить в 2019 году в отборочном турнире континентального чемпионата для незрячих футболистов.

В скором будущем белорусская сборная примет участие в 10-м юбилейном Кубке Патриарха, который пройдет в Москве. Белорусская команда - единственная, кто ни разу не пропустили эти соревнования на протяжении 9 лет. Кроме того, в начале августа в Минске пройдет первый в Европе турнир по интуитивному футболу Volkswagen CUP, в котором выступят незрячие и слабовидящие спортсмены со всей Беларуси.-0-