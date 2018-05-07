Белорусы завоевали 34 золотые медали на Кубке Европы по скоростной радиотелеграфии в Болгарии

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали 34 золотые медали на Кубке Европы по скоростной радиотелеграфии в болгарском городе Банско, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ДОСААФ.

Один из лидеров сборной - семикратная чемпионка мира Анна Шевеленко - установила на соревнованиях два мировых рекорда. Всего на счету белорусской команды 46 наград. В Кубке Европы по скоростной радиотелеграфии приняли участие команды из 12 стран.-0-