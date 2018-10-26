Белорусы завоевали 8 наград на чемпионате Европы по кикбоксингу

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены стали обладателями восьми наград на чемпионате Европы по кикбоксингу, который проходил в словацкой Братиславе. Об этом сегодня рассказал журналистам главный тренер белорусской сборной Михаил Степанов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По словам главного тренера, все белорусские мастера проявили себя достойно, показали хороший уровень в противостоянии с лучшими кикбоксерами Старого Света. В активе белорусских атлетов пять золотых медалей, которые завоевали Сергей Шмаргун (весовая категория до 63,5 кг, разряд лоу-кик), Евгений Волчек (до 68 кг, К-1), Дмитрий Баранов (до 81 кг, К-1), Максим Сподаренко (до 75 кг, К-1), Артем Винник (до 60 кг, К-1). Обладателями бронзы стали Александр Козаченко (до 60 кг, лоу-кик), Петр Романкевич (свыше 91 кг, К-1) и Никита Мирончик (до 51 кг, К-1).

Михаил Степанов также поблагодарил всех тренеров, которые помогли спортсменам добиться высоких результатов на прошедшем континентальном первенстве. По словам наставника национальной сборной, благодаря успешным выступлениям белорусов на международной арене, страна в будущем может стать организатором чемпионата мира по кикбоксингу.-0-