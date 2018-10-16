Белорусы завоевали две награды на ЧЕ по экипировочному пауэрлифтингу

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали две награды на чемпионате Европы по экипировочному пауэрлифтингу в жиме лежа, который проходил в Люксембурге, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации пауэрлифтинга.

Обладателем серебряной медали стал Алексей Стасевич (весовая категория до 105 кг), показавший второй результат - 322,5 кг, уступив только российскому атлету Егору Савельеву, который выжал штангу весом 330 кг.

В соревнованиях юниорок бронзу завоевала Дарья Кашпор (весовая категория до 52 кг), которая показала результат 72,5 кг, пропустив вперед спортсменок из Швеции и России. В шаге от пьедестала почета остановилась юниорка Диана Иванина, занявшая четвертое место в весовой категория до 57 кг. В турнире ветеранов белорус Сергей Капырин стал пятым в весовой категории до 120 кг с результатом 230 кг.

Всего в соревнованиях приняли участие 277 спортсменов из 21 европейской страны.-0-