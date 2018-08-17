Бесплатная электричка довезет в Минск болельщиков БАТЭ после матча Лиги чемпионов с ПСВ

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бесплатная электричка довезет в Минск болельщиков БАТЭ после матча плей-офф Лиги чемпионов с голландским ПСВ. Информация об этом размещена на сайте борисовского клуба, сообщает БЕЛТА.

Во вторник, 21 августа, матч начнется в 22.00, а после его окончания дополнительный электропоезд стартует от станции Борисов в 0.08 и прибудет на ближайший к "Борисов-Арене" остановочный пункт Печинский в 0.14. В 0.20 состав отправится в столицу, причем сделает только три промежуточные остановки - Жодино-Южное, Заречное, Минск-Восточный и прибудет на станцию Минск-Пассажирский.-0-