Бессеберг оставил пост президента IBU до окончания расследования по допинговому делу

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Андерс Бессеберг оставил пост президента Международного союза биатлонистов (IBU) до окончания расследования по допинговому делу. Об этом говорится в официальном пресс-релизе союза биатлонистов, сообщает БЕЛТА.

В начале недели австрийской полицией в штаб-квартире IBU в Зальцбурге проведен обыск. Мероприятия связаны с расследованием, в котором основное внимание уделяется президенту IBU Андерсу Бессебергу и генеральному секретарю IBU Николь Реш. Эту информацию подтвердили в Международном союзе биатлонистов, выступив с официальным заявлением.

"Правоохранительные органы настаивают на том, что руководство спортивной организации не проследило за подозрительными допинг-пробами и тому подобным. Планирую покинуть свою должность. Думаю, что это правильно", - сообщил Андерс Бессеберг ранее журналистам.

Генеральный секретарь Николь Реш попросила освободить от должности в IBU в период расследования, ее обязанности выполняет исполнительный директор организации Мартин Кухенмайстер. Исполнительный совет IBU (после отказа первого вице-президента организации Виктора Майгурова взять на себя функции руководителя) предложил вице-президенту IBU Клаусу Лейстнеру исполнять роль руководителя на момент следствия.

Одним из поводов начала расследования, по информации СМИ, стали случаи сокрытия положительных допинг-проб российских биатлонистов.

Андерс Бессеберг является бессменным руководителем Международного союза биатлонистов с июля 1993 года. Ранее он уже заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на новый президентский срок. Выборы президента IBU планируют провести в сентябре 2018 года.

Как отмечают в Международном союзе биатлонистов, союз с момента своего основания активно участвует в борьбе против допинга. IBU оказался одной из первых спортивных федераций, начавших контроль крови. Впервые такая форма контроля была применена во время Кубка мира 1994 года в Бадгаштейне (Австрия). В 1997-1998 годах начались замеры величины гематокрита. В сезон 2000-2001 годов заключен контракт со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) на проведение внесоревновательного контроля.-0-