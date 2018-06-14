БФБ объявила конкурс на определение имени талисмана ЧМ по баскетболу (U-17)

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская федерация баскетбола объявила конкурс на определение имени аистенка - талисмана чемпионата мира по баскетболу (U-17), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Прием и обработка конкурсных работ будет вестись с 14 июня по 30 июня. А 9 июля будет названо имя талисмана предстоящего чемпионата мира по баскетболу среди девушек до 17 лет, который в июле пройдет в Минске.

"Вся информация будет размещена на сайте федерации. Победителя выберет жюри, который будет приглашен в сборную до 17 лет либо на тренировку, либо на игру и получит специальные призы от организаторов чемпионата", - рассказала исполнительный директор БФБ Анастасия Маринина.

Председатель БФБ Максим Рыженков вручил талисман мирового форума представителям БЕЛТА и телеканала "Беларусь 5", которые выступают информационными партнерами предстоящего чемпионата мира среди игроков до 17 лет в Минске.

Минск получил право принять соревнования будущих баскетбольных звезд на конгрессе Международной федерации баскетбола в мае 2017 года. Матчи пройдут с 21 по 29 июля текущего года на площадках минского Дворца спорта и Falcon club.-0-

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