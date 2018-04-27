БФФ и Белтелерадиокомпания заключили договор на трансляцию матчей чемпионата Беларуси

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ассоциация "Белорусская федерация футбола" и Национальная государственная телерадиокомпания заключили договор на трансляцию матчей чемпионата Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе федерации.

Согласно договору, Белтелерадиокомпании переданы неэксклюзивные права на организацию телетрансляций матчей "Беларусбанк - высшей лиги", Кубка страны, а также товарищеских матчей национальной сборной в сезоне 2018 года.

В соответствии с условиями договора Белтелерадиокомпания планирует собственными силами транслировать не менее 50 матчей. Срок действия договора рассчитан до конца 2018 года.-0-