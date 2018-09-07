БФФ преставила обновленного маскота национальной сборной - Ваяра

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская федерация футбола перед стартом национальной сборной Беларуси в Лиге наций представила маскота команды - Ваяра, сообщили корреспонденту в пресс-службе БФФ.
Талисман команды был создан в 2016 году, однако в федерации решили изменить его и полностью переработали концепцию. В основу взят трансформер, который, по мнению создателей, станет более узнаваемым болельщиками.
Увидеть Ваяра болельщики смогут 8 сентября на стадионе "Динамо" - перед матчем первого тура Лиги наций Беларусь - Сан-Марино.-0-
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