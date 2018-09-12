БГК им. Мешкова одержал третью победу подряд в SEHA-лиге

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты БГК им. Мешкова одержали третью победу подряд в новом сезоне SEHA-лиги, обыграв на выезде сербский "Железничар" со счетом 32:30, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В этом турнире состав брестского клуба пополнился молодыми игроками. В гостевом матче самым результативным у белорусов стал Максим Баранов - 8 голов. В SEHA-лиге текущего сезона, в которой принимают участие команды из стран балканского региона и Беларуси, БГК обыграл боснийский "Извиджач" (33:29) и македонcкий "Металург" (41:29).

В турнирной таблице белорусская команда занимает лидирующие позиции: "Вардар" - 9 (3), БГК им. Мешкова - 9 (3), "Нексе" - 9 (3), "Загреб" - 3 (2), "Татран" - 3 (3), "Стяуа" - 3 (1), "Войводина" - 3 (2), "Извиджач" - 0 (3), "Металург" - 0 (3), "Железничар" - 0 (3).

БГК продолжает готовиться к старту в групповой стадии Лиги чемпионов. В первом туре 15 сентября подопечные Маноло Каденаса сыграют на выезде с шведским "Кристианстадом".-0-