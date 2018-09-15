БГК им. Мешкова победил "Кристианстад" в первом матче сезона Лиги чемпионов

15 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб им. Мешкова в первом матче нового сезона Лиги чемпионов победил шведский "Кристианстад", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Для обоих соперников было стратегически важно выиграть в этом матче. С первых минут хозяева взяли инициативу в свои руки, к четвертой минуте они вели уже четыре мяча. К этому времени БГК только забросил свой первый гол. Брестчане испытывали проблемы с реализацией, поэтому не могли сократить отставание. Исправить ситуацию им удалось в концовке первого тайма. Они сравняли счет, но допустили несколько ошибок, которые привели к двум подряд забитым мячам противников. На перерыв команды ушли со счетом 16:14 в пользу "Кристианстада".

Уже в начале второй половины встречи "мешковцы" сделали счет равным, а на 46-й минуте впервые повели в этом матче. Гандболисты БГК стали действовать более надежно в обороне, что позволило им к середине тайма увеличить разрыв до четырех мячей. Такой характер игры сохранялся практически до последних минут поединка. Однако шведская дружина выдала яркую концовку, но сравнять счет хозяева не смогли. Брестчане победили (32:30) и положили в копилку первые два очка.

В группе А известны результаты и других матчей первого тура. Немецкий "Райн Левен" на своей арене минимально обыграл испанскую "Барселону" (35:34). Французский "Монпелье" неожиданно дома уступил македонскому "Вардару" (24:27). Венгерский "Веспрем" при поддержке родных трибун одолел польский "Виве" (29:27).

Следующий поединок в Лиге чемпионов БГК проведет дома против действующего чемпиона турнира - "Монпелье". Игра состоится 22 сентября.-0-