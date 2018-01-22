БГК им. Мешкова победил на турнире в Финляндии

22 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб им. Мешкова стал победителем Кубка Риихимяки, который прошел в Финляндии с 19 по 21 января, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГК.

Брестчане со счетом 34:31 обыграли датский "Колдинг", на следующий день разгромили исландский "Ауфтурелдинг" (33:26). В заключительный день соревнований БГК был сильнее хозяев площадки - "Риихимяки", победив представителей финского клуба со счетом 33:28.

Одержав три виктории, чемпионы Беларуси стали обладателями почетного трофея. На втором месте разместился "Риихимяки", на третьем - "Ауфтурелдинг", замыкает таблицу "Колдинг". Лучшим игроком турнира признан игрок БГК Олег Астрашапкин, лучшим вратарем Кубка - Виталий Черепенько.

По возвращении домой Брестский гандбольный клуб продолжит подготовку к официальным матчам. Под руководством Сергея Бебешко сейчас тренируются игроки основного состава, не участвующие в своих сборных на чемпионате Европы, а также молодые гандболисты.

Первый поединок после паузы БГК проведет 29 января в чемпионате Беларуси. Брестчане сыграют на выезде против могилевского "Машеки".-0-