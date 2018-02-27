БГК им. Мешкова победил "Войводину" в домашнем матче SEHA-лиги

27 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб им. Мешкова в домашнем туре SEHA-лиги победил сербскую "Войводину", сообщает корреспондент БЕЛТА.

На игру против аутсайдеров турнира гандболисты БГК настраивались после сложнейшей победы над французским "Пари Сен-Жермен" в Лиге чемпионов. Главный тренер "мешковцев" Сергей Бебешко многим участникам того поединка предоставил отдых.

На протяжении всей встречи брестчане уверенно лидировали, использовали возможности для отработки новых схем игры. Перед перерывом на табло горел счет 19:13 в пользу хозяев площадки. Во второй половине матча БГК сохранил свое преимущество и выиграл с разницей в пять мячей - 32:27. Самыми результативными в составе брестчан оказались Максим Баранов и Петар Джорджич, которые забросили по пять голов.

"В первом тайме сыграли хорошо. Вели 7-8 мячей. Потом немного расслабились. Во втором тайме попробовали в нападении сыграть с Симоном Разгором (левый угловой. - Прим. БЕЛТА) в центре. Думаю, эта схема в дальнейшем нам будет очень полезна", - отметил Сергей Бебешко.

Брестский гандбольный клуб после 14 туров в SEHA-лиге с 28 очками занимает третье место. У его ближайшего преследователя - словенского "Целе" - на два балла меньше. Лидером турнира является македонский "Вардар" (40 очков), на второй позиции расположился хорватский "Загреб" (31).

Следующий матч БГК проведет в Лиге чемпионов. Брестчане 3 марта сыграют на выезде против польского "Виве" из Кельце. Обе команды уже обеспечили себе путевки в 1/8 финала турнира.-0-