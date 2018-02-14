БГК им. Мешкова поднялся на третью позицию в SEHA-лиге

14 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб им. Мешкова в 14-м туре SEHA-лиги победил на выезде хорватский "Нексе" и поднялся на третью строчку в турнирной таблице, сообщает БЕЛТА.

Этой зимой хорватская команда усилилась, но игроки БГК не спасовали перед обновленным составом хозяев площадки. "Мешковцы" уверенно начали этот поединок, уже к 10-й минуте они вели со счетом 6:0. Залогом успеха можно назвать игру в обороне и надежность голкипера Ивана Пешича. Перед уходом на перерыв брестчане выигрывали у "Нексе" 8 мячей - 17:9. Во второй половине встречи БГК только упрочил свои позиции. В итоге матч закончился с разгромным счетом - 29:19 в пользу подопечных Сергея Бебешко.

Победа в Нашице позволила брестчанам подняться на третью строчку в турнирной таблице SEHA-лиги. Сейчас в активе БГК 28 очков. Лидером турнира является македонский "Вардар" (40 очков), на второй позиции размещается хорватский "Загреб" (31).

В настоящее время Брестский гандбольный клуб готовится к ответственному поединку в Лиге чемпионов. "Мещковцам" 17 февраля предстоит игра на выезде против венгерского "Веспрема".-0-

Фото БГК им. Мешкова