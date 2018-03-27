БГК им. Мешкова подписал контракт с разыгрывающим Александром Бочко

27 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб им. Мешкова подписал контракт с Александром Бочко, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт "мешковцев".

Контракт с 28-летним гандболистом рассчитан на два сезона. Трудовое соглашение вступит в силу с июля текущего года.

Александр Бочко играет на позиции разыгрывающего. Свою карьеру он начал в гродненском "Крононе", затем выступал в минском СКА. С 2016 года играет в финском "Риихимяки". Белорус является чемпионом и обладателем Кубка Финляндии, а также трехкратным победителем Балтийской лиги.

"Очень рад, что выпал шанс выступать за БГК. Мне кажется, переходя в Брест, в карьере я делаю большой шаг вперед. Мне уже не терпится приступить к тренировкам и играм с моей новой командой. Очень жду матчей в международных турнирах и, конечно, побед в них", - отметил Александр Бочко.-0-