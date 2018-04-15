БГК им. Мешкова проиграл "Целе" в матче за бронзу SEHA-лиги

15 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб им. Мешкова в матче за бронзу SEHA-лиги уступил словенскому "Целе", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В полуфинале БГК проиграл местному "Вардару" (24:33), в параллельном матче "Целе" минимально уступил хорватскому "Загребу" (28:29).

Начало поединка за бронзу брестчане провалили. Их соперники уже с первых минут создали себе комфортный задел в плюс три мяча. К середине тайме "мешковцы" сравняли счет (8:8), однако затем на протяжении семи минут не могли поразить ворота "Целе", и разрыв стал прежним. Ближе к перерыву брестчане сократили отставание до минимума - 14:15.

В начале второй половины встречи БГК сравнял счет и соперники стали играть на равных. Но в середине тайма "Целе" вновь захватил инициативу. За 10 минут до окончания матча его преимущество составляло плюс три мяча. В оставшееся время брестчане не смогли ничего противопоставить гандболистам балканского клуба. В итоге игроки "Целе" победили со счетом 31:28 и заняли третье место в дебютном для себя "Финале четырех". Брестский гандбольный клуб в этом сезоне остался вне пьедестала SEHA-лиги.

По возвращении на родину "мешковцы" сосредоточатся на делах чемпионата Беларуси. Уже 21 апреля в Бресте состоится поединок против минского СКА.-0-