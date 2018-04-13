БГК им. Мешкова проиграл "Вардару" и сыграет в матче за бронзу SEHA-лиги

13 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб им. Мешкова сегодня в полуфинале SEHA-лиги разгромно проиграл македонскому "Вардару", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В македонском Скопье 13-15 апреля проходит "Финал четырех". В первом матче на площадку вышли БГК и действующий чемпион турнира "Вардар". Вначале игра шла на равных, но уже на седьмой минуте встречи хозяева провели удачную серию атак и оторвались в счете. "Мешковцы" смогли собраться и сократили разрыв. Такое положение вещей не устроило "Вардар", который в считанные минуты вернул утраченные позиции. И все же к концу тайма БГК уменьшил свое отставание. Перед перерывом на табло горел счет 17:14 в пользу македонской дружины.

Во второй половине встречи игра у брестчан не заладилась. Были проблемы в нападении, на протяжении почти восьми минут они не могли поразить ворота соперников, которые шаг за шагом только наращивали преимущество. К 52-й минуте оно достигло десяти мячей. В итоге хозяева со счетом 33:24 выиграли этот матч и во второй раз подряд вышли в главный финал SEHA-лиги.

Брестский гандбольный клуб поборется за бронзу турнира. Его соперник определится позже во втором полуфинале, в котором встретятся хорватский "Загреб" и словенский "Целе".-0-