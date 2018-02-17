БГК им. Мешкова разгромно уступил "Веспрему" в выездном матче Лиги чемпионов

17 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб им. Мешкова на выезде разгромно уступил венгерскому "Веспрему" в двенадцатом туре Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В официальных матчах БГК и "Веспрем" до этого уже встречались девять раз, но брестчанам не удавалось одержать верх над грозным соперником. В домашнем поединке Лиги чемпионов подопечные Сергея Бебешко уступили венгерской команде со счетом 26:29. Брестчане настраивались изменить ситуацию в ответной игре. Они начали матч с большим желанием, захватили лидерство на площадке. Однако хозяева были не согласны с таким положением вещей, и в оставшееся время события развивались под их диктовку. К 20-й минуте разница была в семь мячей. Перед перерывом на табло горел счет 20:11 в пользу венгерского клуба.

Переломить ход игры "мешковцы" не смогли и во второй половине встречи. "Веспрем" увеличивал разрыв, при этом игроки БГК были бессильны перед обороной оппонентов. Впервые во втором тайме брестчане отличились только спустя семь минут после стартового свистка арбитра. У голкиперов также не получалось зацепиться за мяч. В итоге этот драматичный поединок завершился со счетом 34:22 в пользу чемпионов Венгрии.

В группе В состоялось еще два матча. Польский "Виве" при поддержке родных трибун уверенно обыграл словенский "Целе" (37:31), французский "Пари Сен-Жермен" одолел немецкий "Фленсбург" (29:21). Поединок между датским "Ольборгом" и немецким "Килем" состоится сегодня.

Следующий матч в Лиге чемпионов Брестский гандбольный клуб проведет на домашней арене. В Брест приедет лидер группы В - ПСЖ. Игра состоится 24 февраля.-0-