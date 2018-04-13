БГК им. Мешкова стартует в "Финале четырех" SEHA-лиги матчем против "Вардара"

13 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб им. Мешкова сегодня проведет первый матч в "Финале четырех" SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Решающий этап турнира пройдет 13-15 апреля в столице Македонии Скопье. В полуфинале БГК встретится с хозяевами площадки - гандболистами "Вардара". Матч состоится на арене "Яне Сандански". Телеканал "Беларусь 5" планирует показать этот поединок в прямом эфире. Начало трансляции в 18.45.

"Вардар" завершил регулярный сезон на первом месте, добившись 17 побед и одной ничьей. Кстати, именно "мешковцы" не позволили чемпионам Македонии установить рекорд турнира, отобрав очки в Бресте. БГК занял итоговое четвертое место, одержав верх в десяти поединках. Для белорусской и македонской команд это будет уже третья встреча в "Финале четырех". Пока на счету у соперников по одной победе.

Вторую пару полуфиналистов SEHA-лиги составляют хорватский "Загреб" и словенский "Целе", занявшие по ходу регулярного сезона второе и третье места соответственно.

Победители поединков 15 апреля сразятся за главный Кубок турнира, проигравшие сыграют в матче за третье место. Для БГК это уже шестая попытка борьбы за главный трофей SEHA-лиги, дважды "мешковцы" становились вице-чемпионами.-0-