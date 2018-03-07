БГК им. Мешкова сыграет в "Финале четырех" SEHA-лиги

7 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб им. Мешкова сыграет в "Финале четырех" SEHA-лиги, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт БГК.

О том, что брестчане завоевали путевку в решающую стадию турнира, стало известно вечером 6 марта. Хорватский "Загреб" минимально обыграл "Горенье" (26:25) и лишил словенскую дружину шансов на попадание в квартет сильнейших. Уже ни при каких раскладах "мешковцы" не опустятся в турнирной таблице ниже четвертого места.

Очередной матч SEHA-лиги БГК проведет сегодня на выезде против македонского "Металурга". Телеканал "Беларусь 5" планирует показать этот поединок в прямом эфире. Начало трансляции в 19.25.

После 15 туров брестчане имеют в активе 31 очко и занимают в таблице третье место. На первой строчке расположился македонский "Вардар" (46), на второй - "Загреб" (34), замыкает квартет словенский "Целе" (29).

Ранее БГК вышел в решающую стадию Лиги чемпионов. В 1/8 финала брестские гандболисты сыграют против французского "Нанта".-0-