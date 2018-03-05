БГК им. Мешкова в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет с французским "Нантом"

5 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб им. Мешкова в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет с французским "Нантом", сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт БГК.

Соперник "мешковцев" по плей-офф определился вечером 4 марта. БГК в группе В занял шестое место, их оппоненты по 1/8 финала финишировали на третьей позиции в группе А. "Нант" является действующим вице-чемпионом Франции и обладателем Кубка страны.

Предварительно, первый поединок нокаут-раунда Брестский гандбольный клуб проведет 24 марта при поддержке родных трибун. Билеты на этот матч уже поступили в продажу.

Путевку в плей-офф Лиги чемпионов БГК завоевал третий раз подряд. В нынешнем сезоне на групповом этапе "мешковцы" набрали 10 очков. В частности, в активе гандболистов белорусской команды домашние победы над польским "Виве" (28:25) и французским "Пари Сен-Жермен" (29:28).-0-