БГК им. Мешкова в августе сыграет в двух международных турнирах

5 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб им. Мешкова в августе сыграет в двух международных турнирах, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт БГК.

Чемпионы Беларуси и обладатели Кубка страны отправились в отпуск. После отпуска команда соберется вместе в середине июля. С 1 по 11 августа у "мешковцев" запланирован предсезонный сбор в Словении. По возвращении в Брест БГК начнет интенсивную игровую обкатку.

В брестском дворце спорта "Виктория" 17-19 августа пройдет одиннадцатый по счету турнир "Кубок Белгазпромбанка". Конкуренцию хозяевам в борьбе за трофей составят вице-чемпион России московский "Спартак", бронзовый призер испанской лиги Asobal "Гранольерс" и один из ведущих клубов Израиля "Маккаби".

Затем гандбольный клуб с берегов Буга ожидает вояж во Францию. Представители Беларуси с 23 по 26 августа поучаствуют в турнире в Страсбурге. На предварительном этапе БГК в группе 1 сыграет с "Пари Сен-Жермен" и "Вардаром". Далее, в зависимости от занятого места в своем трио, "мешковцы" могут получить в соперники "Веспрем", "Монпелье" либо "Нант".-0-