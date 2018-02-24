БГК им. Мешкова в домашнем матче Лиги чемпионов сыграет против ПСЖ

24 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб им. Мешкова сегодня в домашнем матче Лиги чемпионов сыграет против французского "Пари Сен-Жермена", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Для БГК эта встреча является последним домашним поединком на групповом этапе Лиги чемпионов. Для гостей матч в Бресте не имеет турнирного значения, поскольку они уже обеспечили себе выход в четвертьфинал. "Мешковцы" же продолжают борьбу за путевку в плей-офф. Игру, которая в 19.30 начнется во дворце спорта "Виктория", рассудят рефери из Македонии - Славе Николов и Георги Начевски. Телеканал "Беларусь 5" планирует показать противостояние брестских гандболистов с французским грандом в прямом эфире.

После 12 туров "Пари Сен-Жермен" имеет в активе 22 очка и располагается на первом месте в таблице. Брестский гандбольный клуб с 8 баллами занимает шестую позицию. В первом круге команды сыграли со счетом 32:28 в пользу парижан.

В группе В сегодня состоятся еще два поединка. Немецкий "Киль" примет на своей площадке польский "Виве", немного позже проведут встречу словенский "Целе" и датский "Ольборг".

На 25 февраля запланировано противостояние между немецким "Фленсбургом" и венгерским "Веспремом".-0-