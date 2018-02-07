БГК им. Мешкова в домашнем матче Лиги чемпионов сыграл вничью с "Ольборгом"

7 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб им. Мешкова сегодня в одиннадцатом туре Лиги чемпионов дома сыграл вничью с датским "Ольборгом", передает корреспондент БЕЛТА.
В выездном матче БГК победил скандинавов со счетом 23:20. В ответном поединке "Ольборг" настраивался на реванш. Результат этой игры был важен для обеих команд: победа сохраняла для одного из клубов шансы на выход в плей-офф.
Брестчане хорошо смотрелись в первом тайме. Однако гости навязали хозяевам площадки серьезную борьбу. Они отлично провели концовку и перед перерывом повели в счете - 12:10 в пользу "Ольборга". Уже на старте второй половины встречи БГК нивелировал разницу и предпринял попытку вырваться вперед. Игра вторым номером скандинавов не устраивала, поэтому практически все время команды играли мяч в мяч. В итоге поединок закончился вничью - 23:23.
"Спасибо болельщикам за сегодняшнюю поддержку. Мы настраивались на победу, но ничья тоже неплохой результат. Немного не получилось у нас, однако впереди еще три игры - будем стараться брать очки", - подчеркнул линейны Брестского гандбольного клуба Вячеслав Шумак.
В одиннадцати турах БГК набрал восемь очков. Следующий матч Лиги чемпионов подопечные Сергея Бебешко проведут 17 февраля на выезде против венгерского "Веспрема".-0-
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