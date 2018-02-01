БГК им. Мешкова в домашнем матче SEHA-лиги сыграл вничью с "Вардаром"

1 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб им. Мешкова в домашнем матче SEHA-лиги сыграл сегодня вничью с македонским "Вардаром", передает корреспондент БЕЛТА.

Брестчане выдали мощный старт поединка. Хозяева площадки с первых минут захватили инициативу. Хорошим подспорьем к их игре в защите была надежность вратаря Ивана Пешича. К 10-й минуте БГК вел со счетом 5:2. Этот факт заставил "Вардар" действовать активнее. На 20-й минуте гости сравняли счет, еще через пять минут впервые вышли вперед в матче. Но гандболисты БГК не позволили гостям уйти на перерыв лидерами - 12:12.

Во второй половине встречи повторился сценарий первого тайма. Сразу после свистка хозяева вырвались вперед, "Вардар" был в роли догоняющего, но через 15 минут сравнял счет. Оставшееся время команды играли на равных, не желая уступать соперникам. В конечном итоге выявить сильнейшего им не удалось. Матч закончился с ничейным результатом - 25:25.

После 12 туров БГК размещается на четвертом месте в SEHA-лиге. Впереди идут хорватский "Загреб" и словенский "Целе", лидирует "Вардар".

Следующий поединок будет для Брестского гандбольного клуба не менее напряженным. "Мешковцы" 3 февраля сыграют дома в чемпионате Беларуси против минского СКА.-0-