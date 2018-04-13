БГК им. Мешкова в матче за бронзу SEHA-лиги сыграет против "Целе"

13 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб им. Мешкова в матче за бронзу SEHA-лиги сыграет против словенского "Целе", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В македонском Скопье 13-15 апреля проходит "Финал четырех". В первом матче на паркет вышли местный "Вардар" и БГК. В первом тайме "мешковцы" пытались навязать борьбу соперникам, на перерыв команды ушли со счетом 17:14 в пользу "Вардара". Во второй половине встречи дела у брестчан совсем не заладились. В итоге они проиграли со счетом 24:33. Македонская дружина вышла в главный финал SEHA-лиги во второй раз подряд.

Во втором полуфинале турнира встречались хорватский "Загреб" и словенский "Целе", для которого это был первый выход в "Финал четырех" турнира. Первый тайм прошел под диктовку чемпионов Хорватии. К перерыву они вели со счетом 14:11. В таком же ключе развивались события и большую часть времени во второй половине встречи. Однако в концовке "Целе" довел отставание до минимума и уступил оппонентам со счетом 28:29.

БГК и "Целе" 15 апреля сыграют в матче за третье место. Начало поединка в 18.40 по белорусскому времени. В этот же день за главный трофей SEHA-лиги сразятся "Вардар" и "Загреб". Эта игра состоится в 21.10. Телеканал "Беларусь 5" планирует показать оба матча в прямом эфире.-0-