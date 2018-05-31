БГК им. Мешкова в межсезонье усилит позицию правого полусреднего

31 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб им. Мешкова в межсезонье усилит позицию правого полусреднего. Об этом сегодня сообщил журналистам заместитель управляющего клубом по спортивной деятельности Павел Башкин, передает корреспондент БЕЛТА.
Ранее БГК подписал трех новичков. С будущего сезона стан "мешковцев" пополнят разыгрывающие Сандро Обранович и Александр Бочко, а также правый угловой Дарко Джукич. "В ближайшее время ожидается подписание правого полусреднего, потому что это проблемная позиция. Дальше будем смотреть. По необходимости, может быть, еще один игрок появится. Но с подписанием правого полусреднего в основном трансферная политика на следующий сезон закончится", - отметил Павел Башкин.
В Брестском облисполкоме сегодня состоялась церемония чествования БГК. В этом году брестчане оформили золотой дубль, выиграв чемпионат Беларуси и завоевав Кубок страны. С высокими достижениями представителей клуба поздравил председатель облисполкома Анатолий Лис. "Приятно, что нынешний сезон сложился успешно. Он был более сложным, чем предыдущие. БГК является брендом Бреста и области. Ни один клуб по игровым видам спорта сегодня не может похвастаться тем, что на протяжении последних трех лет выходит в плей-офф Лиги чемпионов. С сильнейшими клубами Европы вы играете на равных, что вызывает гордость и любовь болельщиков. Важно и то, что БГК занимается развитием детского гандбола, воспитанием будущего поколения игроков", - подчеркнул губернатор.
По словам главного тренера "мешковцев" Сергея Бебешко, нынешний сезон был сложным, но команда смогла выполнить поставленные задачи. За высокие достижения в спорте Анатолий Лис вручил наставнику БГК почетную грамоту Брестского облисполкома. Наград были удостоены и другие представители клуба. Гандболисты пришли не с пустыми руками. Они вручили губернатору именную майку, а также мяч со своими автографами, которым выиграли чемпионат Беларуси.
Капитан Брестского гандбольного клуба Дмитрий Никуленков особую благодарность выказал болельщикам. "Я многое повидал за свою карьеру, уже 20 лет в спорте. Считаю, что в Бресте лучшие болельщики. Они наша Брестская крепость. Дома мы не хотим никому уступать, стараемся добиться больших целей. Конечно, бывали осечки, но и соперники были очень достойными, из топ-5 Лиги чемпионов", - сказал гандболист.
Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук напутствовал команду, обратив внимание, что в следующем году областной центр отметит свое тысячелетие. Победы в чемпионате и Кубке страны, а также укрепление позиций в Лиге чемпионов станут прекрасным подарком городу к юбилею.-0-
Фото Вадима Якубенка.
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