БГК им. Мешкова в межсезонье усилит позицию правого полусреднего

31 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб им. Мешкова в межсезонье усилит позицию правого полусреднего. Об этом сегодня сообщил журналистам заместитель управляющего клубом по спортивной деятельности Павел Башкин, передает корреспондент БЕЛТА.

Ранее БГК подписал трех новичков. С будущего сезона стан "мешковцев" пополнят разыгрывающие Сандро Обранович и Александр Бочко, а также правый угловой Дарко Джукич. "В ближайшее время ожидается подписание правого полусреднего, потому что это проблемная позиция. Дальше будем смотреть. По необходимости, может быть, еще один игрок появится. Но с подписанием правого полусреднего в основном трансферная политика на следующий сезон закончится", - отметил Павел Башкин.

Анатолий Лис и команда БГК им. Мешкова

В Брестском облисполкоме сегодня состоялась церемония чествования БГК. В этом году брестчане оформили золотой дубль, выиграв чемпионат Беларуси и завоевав Кубок страны. С высокими достижениями представителей клуба поздравил председатель облисполкома Анатолий Лис. "Приятно, что нынешний сезон сложился успешно. Он был более сложным, чем предыдущие. БГК является брендом Бреста и области. Ни один клуб по игровым видам спорта сегодня не может похвастаться тем, что на протяжении последних трех лет выходит в плей-офф Лиги чемпионов. С сильнейшими клубами Европы вы играете на равных, что вызывает гордость и любовь болельщиков. Важно и то, что БГК занимается развитием детского гандбола, воспитанием будущего поколения игроков", - подчеркнул губернатор.

Анатолий Лис

По словам главного тренера "мешковцев" Сергея Бебешко, нынешний сезон был сложным, но команда смогла выполнить поставленные задачи. За высокие достижения в спорте Анатолий Лис вручил наставнику БГК почетную грамоту Брестского облисполкома. Наград были удостоены и другие представители клуба. Гандболисты пришли не с пустыми руками. Они вручили губернатору именную майку, а также мяч со своими автографами, которым выиграли чемпионат Беларуси.

Анатолий Лис вручает почетную грамоту Сергею Бебешко

Капитан Брестского гандбольного клуба Дмитрий Никуленков особую благодарность выказал болельщикам. "Я многое повидал за свою карьеру, уже 20 лет в спорте. Считаю, что в Бресте лучшие болельщики. Они наша Брестская крепость. Дома мы не хотим никому уступать, стараемся добиться больших целей. Конечно, бывали осечки, но и соперники были очень достойными, из топ-5 Лиги чемпионов", - сказал гандболист.

Денис Рутенко, Дмитрий Никуленков, Игорь Раповец

Гандболисты БГК им. Мешкова

Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук напутствовал команду, обратив внимание, что в следующем году областной центр отметит свое тысячелетие. Победы в чемпионате и Кубке страны, а также укрепление позиций в Лиге чемпионов станут прекрасным подарком городу к юбилею.-0-

Александр Рогачук вручает почетную грамоту игроку команды Сергею Шиловичу

Фото Вадима Якубенка.