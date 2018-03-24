БГК им. Мешкова в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов разгромно проиграл "Нанту"

24 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб им. Мешкова в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сегодня дома разгромно проиграл французскому "Нанту", передает корреспондент БЕЛТА.
Команды выдали сумасшедший по накалу страстей поединок. Хозяева площадки открыли счет в этом матче, ответ гостей не заставил себя ждать. Долгое время игра шла на равных. Однако из-за двукратного удаления линейного Вячеслава Шумака позиции БГК ослабли. За пять минут до окончания тайма "Нант" лидировал с преимуществом в три мяча. Перед перерывом "мешковцы" смогли подсократить разрыв - 14:16 в пользу французского клуба.
Во второй половине встречи игра у чемпионов Беларуси не получилась. Брестчане столкнулись со сложностями в атаке. Так, к 40-й минуте разрыв достиг четырех мячей, а за 10 минут до окончания матча он был вдвое больше. Как ни старались "мешковцы", приблизиться к соперникам они не смогли. В итоге эту игру "Нант" выиграл со счетом 32:24.
Ответный поединок 1/8 финала команды проведут 1 апреля во французском Нанте.-0-
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