БГК им. Мешкова в первом матче "Финала четырех" SEHA-лиги сыграет с "Вардаром"

Во время матча БГК им. Мешкова - "Вардар". Фото из архива

15 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб им. Мешкова в первом матче "Финала четырех" SEHA-лиги сыграет с македонским "Вардаром", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт БГК.

Полуфинальные пары определились в предпоследнем туре регулярного сезона. Брестский гандбольный клуб им. Мешкова занял четвертое место. Согласно регламенту, "мешковцы" сыграют с командой, разместившейся на первой позиции. Лидером является "Вардар". Вторую пару полуфиналистов составят словенский "Целе" и "Загреб".

"Финал четырех" седьмого сезона SEHA-лиги примет столица Македонии Скопье. Первые матчи состоятся 13 апреля. Победители этих поединков 15 апреля поборются за золотые медали и главный кубок турнира. Проигравшие в этот день поспорят за бронзовые награды.

Брестский гандбольный клуб является двукратным вице-чемпионом турнира.-0-