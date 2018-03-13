БГК им. Мешкова в заключительном домашнем матче SEHA-лиги проиграл "Горенье"

13 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб им. Мешкова сегодня в предпоследнем туре регулярного сезона SEHA-лиги дома проиграл словенскому "Горенье", передает корреспондент БЕЛТА.

В первом матче "Горенье" одержал уверенную победу над БГК (37:28). Дома "мешковцы" настраивались взять реванш у соперников. Кроме того, этот поединок примечателен тем, что словенскую дружину тренирует бывший наставник брестчан Желько Бабич.

Гости с первых минут захватили инициативу в свои руки. Хозяева площадки играли вторым номером. Долгое время разрыв в счете составлял два-три мяча, но на 21-й минуте гандболисты БГК сравняли цифры на табло и впервые повели в матче. К перерыву "мешковцы" обеспечили себе комфортное преимущество - 20:17.

Несмотря на то, что "Горенье" не вышел в "Финал четырех" SEHA-лиги, его игроки навязали брестчанам борьбу и во втором тайме. Долгое время БГК лидировал, однако гандболисты словенского клуба проявили напористость и минимально победили чемпионов Беларуси - 33:32.

Для БГК было важно выиграть в Бресте. Победа могла бы обеспечить удобную позицию в "Финале четырех". В запасе у "мешковцев" остается один матч регулярного сезона. Его брестчане проведут 17 марта на арене хорватского "Загреба".

Решающий этап SEHA-лиги примет македонский Скопье 13-15 апреля. За победу в турнире поборются местный "Вардар", БГК им. Мешкова, "Загреб" и словенский "Целе".-0-